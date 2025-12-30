受冷氣團過境影響 台南梅嶺梅花提前綻放

白色的花朵在藍天白雲下看起來非常透亮，再加上淡黃色的花芯點綴格外清新。台南楠西知名的梅嶺風景區近期因為冷氣團影響，中海拔處的梅花提前綻放，雖然花況尚未全面盛開，仍有不少民眾等不及搶先上山賞梅。

台南市民說道，「就搶先來看，不用人擠人，已經有稍微開，應該算應該接近1成有。」

梅花會提前綻放，主因是近10日梅嶺都有降雨，剛好滋潤了梅樹，加上冷鋒過境催出首波花苞帶動梅花的綻放，當地預估盛開期在明（2026）年1月中旬。另外也因為天氣轉涼，出遊人潮帶來商機。

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰指出，「去年應該差不多啦，大概元月中旬左右應該是慢慢會盛開，花期大概可以延續到2月初左右，應該都還有花。」

梅嶺梅子雞業者蔡惠玲表示，「從12月中左右陸陸續續天氣有一點轉涼，所以人家願意上山來爬山或是說願意來梅嶺走走，業績大概多了3到4成左右。」

目前梅嶺除了梅花陸續綻放之外，一樣在中海拔的二層坪梅峰古道上洋紅風鈴木正盛開，景致令人驚艷，接下來還會有山櫻花、紫牡丹、杜鵑花持續接力盛開，持續到明年3月份。對此台南市政府也將規劃行銷活動以及接駁車服務，避免遊客湧入造成塞車。

