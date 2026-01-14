受刑人保外就醫後人間蒸發 宜蘭地檢追緝中

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

宜蘭一名黃姓受刑人於去年10月因罹癌保外就醫，期間卻違反保外就醫應遵守的事項，許可遭廢止，沒想到如今返監時間已到，卻遲遲不見人影，監獄目前已函請宜蘭地檢署辦理，全力追緝該名受刑人。

宜蘭一名黃姓受刑人保外就醫遭撤銷後並沒有依規定時間返監執行，宜蘭地檢署正全力追緝中。（圖／法務部矯正署宜蘭監獄官網）

該名黃姓受刑人去年因罹癌保外就醫，就醫期間違反規定，經陳報矯正署後，於今年1月5日廢止保外就醫許可，並以書函與科技設備通知黃男需於今年1月8日在宜蘭地檢署報到返監執行刑期。

然而，黃男於1月8日並沒有至地檢署報到，原因未知。據了解，黃姓受刑人涉犯毒品罪，本刑1年，已執行6個月，並無入監逃跑紀錄。

宜蘭監獄於8日通報警政署，並於1月9日函請宜蘭地檢署依權責辦理，目前宜蘭地檢署正全力追緝中。

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

