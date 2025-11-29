受刑人保外就醫未歸 24小內性侵強盜2女！逼拍不雅片辯：是性交易方案

社會中心／陳韋劭報導

警方在桃園一處汽車旅館逮捕江男。（圖／翻攝畫面）

新竹監獄受刑人江昱賢，因腰部脊椎病變，去年11月保外就醫後卻未如期回監，在桃園地區連續犯下2起性侵和強盜案，還拍攝不雅影片。江男落網後否認犯行。桃園地檢署近日偵結，依妨害性自主罪、攜帶凶器強盜等罪起訴並求處重刑。

江昱賢因強盜等罪遭判刑19年8月3日，2012年4月27日在宜蘭監獄服刑，一直到2022年10月18日轉至新竹監獄，江男因腰部脊椎病變，在醫院評估後需回原醫院治療，2024年11月4日起保外出監，進行開刀手術及一系列抗生素療程及復健治療。

廣告 廣告

起訴指出，矯正署原通知江昱賢應於2025年6月3日返監執行，但他未如期回監報到，今年6月20日晚間10時許，江男入住桃園市某旅館，並找應召女進行性交易。被害女子21日凌晨2時許進入房內，遭江男持刀威脅交出金融卡、密碼、手機，之後被性侵且拍下不雅照片及影片，江男離開後已被害女子金融卡盜領3萬餘元。

6月21日晚間9時許，江男入住桃園龜山某旅館，又找了另一名應召女進行性交易，雙方完成交易後，江男將女子綑綁拍攝不雅照，再持刀恐嚇她交出身上現金2萬餘元，得手後逃離現場，另投宿於桃園區某汽車旅館。

警方接獲被害女子報案後，23日凌晨循線逮捕江男，但江男應訊時否認強盜及強制性交等犯行，另辯稱拍攝性影像是性交易內容，否認強拍不雅照和影片。

檢方偵辦後，認為江男共持難以採信，他對2名被害女子分別犯下攜帶凶器強盜而強制性交罪嫌、攜帶凶器強盜及以強暴方式拍攝性影像罪嫌，保外就醫期間逾期未返監又再犯罪，犯後態度惡劣、毫無悔意，建請法院從重量刑。

更多三立新聞網報導

「準備一卡車爛雞蛋和豬屎」迎接鄭麗文 嘉義男涉恐嚇被逮

驚悚瞬撞影片曝！19歲男騎車闖紅燈 女上班族被撞飛倒臥血泊喪命

話時代人物／「吊車大王」超扯爆紅 胡漢龑曝發跡史及感情觀

金門太武山停車場草叢驚見男屍 死者身分曝光

