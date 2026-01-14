受刑人保外就醫潛逃遭捕 宜蘭監獄回應：追究不法責任

宜蘭監獄一名罹患舌癌的35歲黃姓受刑人，其在保外就醫期間潛逃，其行經北市文山區時落網。（圖／翻攝畫面）

宜蘭監獄一名罹患舌癌的35歲黃姓受刑人，其在保外就醫期間潛逃，外傳有攻擊行為。宜蘭監獄也在5日廢止黃男保外就醫許可，而黃男13日晚間也在台北市文山區落網，警方也同時在其車上查獲安非他命，後續也將他緝捕歸案。對此，法務部矯正署宜蘭監獄也回應了。

宜蘭監獄指出，黃姓受刑人因違反毒品危害防制條例於去年4月10日入監服刑，執行1年有期徒刑，不過其同年10月被發現罹患舌癌，依《監獄行刑法》與《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》，辦理保外就醫出監治療。

但過程中卻發現，黃男未能遵守管理規定，因此在今年1月5日廢止其保外醫治，並以書函通知黃男需要在1月8日前前往宜蘭地檢署報到返監，同時ˇ動實地訪視及電話查訪加強動態掌握。惟，黃男仍未能報到，因此宜蘭監獄也在9日函請地檢署依法究辦，並持續聯絡黃男未果，直到14日上午接獲警方通知，黃男已於13日晚間遭北市警方緝獲。

宜蘭監獄指出，本監悉依規定辦理後續事宜，追究黃員不法責任，並持續強化保外就醫受刑人管理與查核作業，以維護社會安全。

