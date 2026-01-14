受刑人保外就醫脫逃 巡檢攔獲

宜蘭三星監獄黃姓受刑趁保外就醫逃脫。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

宜蘭監獄驚傳脫逃事件。一名因毒品與竊盜案入監的三十五歲黃姓受刑人，利用保外就醫期間脫逃長達一週；台北市文山警一分局十三日深夜巡邏時，攔查一輛遭通報失竊的自小客車，駕駛竟是全國通緝中的脫逃犯黃男。

宜蘭監獄表示，黃男住新北市因罹患重症，去年十月七日獲准保外就醫，並在台北某醫院接受治療。沒想到黃嫌違反保外醫治規定，矯正署已於今年一月五日廢止其保外資格，獄方並於一月六日透過書函及通訊軟體明確通知，必須於八日前往宜蘭地檢署報到返監。但黃男從此人間蒸發，獄方九日報請地檢署發布通緝。

消息在網路掀起討論，有民眾質疑黃男具有攻擊性且具交通工具代步，矯正署卻未及早公布資訊，恐讓民眾暴露在風險之中。直到十三日晚間十時許，文山一分局員警巡邏時發現一輛遭報案「侵占失竊」的車輛行跡可疑，攔下盤查後才驚覺駕駛正是失聯一週的黃姓逃犯。警方除了當場確認通緝身分外，也在車內查獲安非他命毒品及吸食器。經實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應。

獄方指出，黃男過去並無脫逃前科，且僅剩約一年刑期，卻趁保外就醫期間逃逸、侵占車輛並持有毒品，已構成多項罪嫌，訊後依逃獄、侵占及毒品罪移送地檢署偵辦。