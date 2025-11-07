受刑人監獄「狂寄恐嚇信」嚇前妻！人權因素 監獄人員無權檢查內容

考量人權因素，受刑人寄出的信件，獄方人員無法檢查內容。 (圖／TVBS)

一名受刑人在服刑期間，持續向前妻寄送恐嚇信件，導致前妻心生恐懼。儘管該男子已在雲林監獄服刑兩年，但因監獄行刑法於2020年修法保障收容人秘密通訊自由，監獄人員僅能檢查書信是否夾帶違禁品，無法審查內容，使前夫有機可趁。更嚴重的是，前妻的家門口被砸雞蛋，還被貼上借錢對話和證件影本，情況令人憂心。

考量人權因素，受刑人寄出的信件，獄方人員無法檢查內容。 (圖／TVBS)

這名涉嫌寫恐嚇信的男子，因在外欠債被惡煞找上門催討，讓前妻感到極度恐懼。他寄出的信件中充滿恐嚇字眼，使前妻即便與他已經分開，仍無法獲得平靜的生活。根據現行規定，受刑人在監獄中可以透過書信與外界親友聯繫，但監獄人員因考量人權因素，不得檢查書信內容，僅能初步檢查是否夾帶違禁品。

受刑人寄信頻率依累進處遇等級而有不同。第4級受刑人每週可寄一次信，且收信人僅限於親屬，包括血親、姻親和配偶；第3級受刑人每週可寄1至2次信；第2級受刑人每3天可寄一次信；第1級或不適用累進處遇的受刑人則沒有次數限制。另外，第3級以上的受刑人在不妨害教化範圍內，可獲准與親屬以外的人通信。

雖然監獄無法檢查書信內容，但若收到受刑人寄送恐嚇信件的情況，監獄會依規定懲處，這可能會影響到受刑人的假釋機會。被害人可以報警提告，並在對方出獄前聲請保護令，避免對方結束刑期後尋仇，以防被害人再度受害。這些措施能在一定程度上保護被恐嚇者的安全，但仍無法完全解決在服刑期間持續騷擾的問題。

