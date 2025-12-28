「受刑人跨海專訪通緝犯 」 陳水扁喊願幫彭文正作證：回籠也沒關係

陳水扁（右）跨海專訪彭文正（左）。（翻攝微微笑廣播網YT）

媒體人彭文正因指控前總統蔡英文論文造假，遭北檢以加重誹謗罪起訴，二審期間因滯美遭通緝，其妻李晶玉月初返台工作，透露先生很想回台，還稱他受很多委屈，希望能申請國賠；今（28日）前總統陳水扁跨海訪問彭文正，也為他打抱不平，還稱願意幫彭文正作證，甚至揚言若為此回籠也在所不惜。

陳水扁今（28日）透過節目微微笑廣播網視訊專訪彭文正，YouTube還以「受刑人跨海專訪通緝犯 」爲題，陳水扁在節目中先是質疑蔡英文論文，指法院民事判決顯示為「送審形式」初稿，並非正式裝訂成冊的博士論文，並詢問彭文正何時從美國舊金山返台。

彭文正則再度強調，遭通緝當時是因大女兒收到美國交響樂團通知面試，適逢2020年COVID-19疫情嚴重，稱帶孩子到美國面試時遭「偷襲」，目前已被通緝滿4年，陳水扁則附和，認為彭不是逃亡、也沒有躲起來，並指彭案「是很輕的案件」。

陳水扁也在節目中聲援彭文正，不僅直言「我真的看不下去」、「真的無法接受」，並認為彭還是要回來，還承諾若彭要開庭，「我阿扁把我所有知道的替你作證」，還宣稱若作證要回籠、被抓去關也沒關係，「我關讓你恢復自由」，這樣事情才會解決。

彭文正妻子李晶玉12月初因工作返台，當時她出席活動時，透露先生其實很想回台灣，還說「就一個旁觀者而言，我認為他受很多委屈」，希望能申請國賠；彭文正因質疑蔡英文學歷，另被時任總統府發言人張惇涵控告妨害名譽，他自訴加重誹謗反擊，並追加自訴總統府公共事務室主任張文蘭偽造公文書罪，案經5年審理，日前張惇涵、張文蘭雙雙獲判無罪。





