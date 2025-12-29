受刑人遭舍友「夜襲菊花」 得逞後他「嗅聞右手」3秒鐘 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

苗栗一名男子阿翰（化名）入獄後，與同為受刑人的阿龍（化名）等人同住一間舍房，但去年4月間，阿翰竟趁阿龍熟睡後對他性侵得逞。全案經苗栗地院一審審理後，依乘機性交罪，判處阿翰3年10個月有期徒刑，阿漢上訴至二審遭駁回，不過仍可上訴。

判決指出，阿翰因案入獄後，與阿龍等受刑人成為舍友，2024年4月某日晚間，阿龍熟睡後，阿翰竟偷偷將手伸入阿龍的內褲中撫摸；由於阿龍沒有反應，阿翰竟得寸進尺，直接將手指插入阿龍的「菊花」，阿龍瞬間驚醒。

此時阿龍感到相當害怕，立刻向同房的舍友求救，「阿翰用手指插我菊花。」不過同房舍友當時也無法解決，直到隔天再將此事報告獄方，阿翰的犯行才曝光。

阿翰對此辯稱，他當時只是在和阿龍玩鬧，確實有摸阿龍的屁股，但並無將手指伸入菊花侵犯，這起案件僅有阿龍的指控，並無其他直接證據能夠證明，且事後阿龍還威脅他要賠償20萬元，希望法官明察。

不過法官在勘驗監視器畫面發現，阿翰侵犯阿龍的過程全都被拍了下來，並且在侵犯得逞後，還「嗅聞右手」約3秒鐘。

另外，阿翰在收容人訪談期間，曾自稱「睡覺無意識不小心摸到」，警詢時又改口稱「在開玩笑」，證詞前後不一，可見為狡辯之詞，不足採信。苗栗地院一審依乘機性交罪，判處阿翰3年10個月有期徒刑；阿翰不服提出上訴，遭高等法院台中分院駁回，但全案仍可上訴。

照片來源：翻攝畫面

