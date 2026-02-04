受到友人蠱惑！投資牛樟芝獲利500% 中山警3日內阻詐近千萬

記者楊忠翰／台北報導

北市馮男欲提領美金10萬元投資牛樟芝被警方勸退。（圖／翻攝畫面）

台北市1名58歲杜姓女子，上月26日前往南京東路三段某銀行，欲解除定存500萬元，藉以支付裝潢費用，經警員勸說後打消念頭；兩天後馮姓男子（68歲）前往銀行，欲提領美金10萬元，藉以投資牛樟芝產品，友人還保證獲利5倍，警員到場後進行理性分析，馮男始知自己遇上詐騙，長安東路派出所在3天內攔阻詐騙近千萬元，成果豐碩！

中山分局表示，上月28日下午1時許，長安東路派出所警員李泰緯、張家國執行巡邏勤務時，突然接獲轄內銀行通報，指出馮姓男客戶疑遭詐騙；警員到場了解後發現，馮男與友人共同投資牛樟芝產品，對方主打保證獲利500%，還展示與律師簽約過程，馮男因此深信不疑，欲提領美金10萬元投資，經現場行員及警員理性分析後，馮男才恍然大悟，成功保住存款約312萬元。

無獨有偶，上月26日下午3時許，長安東路派出所接獲銀行通報，指出杜姓女客戶疑似遭詐騙，欲解除定存500萬元，警方隨即到場了解，杜女聲稱這筆錢是為了支付裝潢費用，警方進一步詢問裝潢細節，杜女皆是支吾其詞，經警方及行員聯手勸說，杜女終於打消提款念頭。

中山分局呼籲，詐騙手法層出不窮，經常以投資方式出現，並標榜低風險、高獲利，利用人性貪圖近利的心態，要求民眾提領高額款項；凡在電話簡訊提供APP下載或點擊網址連結時，民眾均須再三確認，切勿依其指示貿然匯款，如有疑慮可撥打165或110專線查證，共同打擊詐騙集團。

