受制美方「匯率操縱國」壓力，新台幣匯率恐將大幅波動？央行發聲了

新台幣匯率歷經今年5月史詩級升值狂潮，中央銀行上半年大舉進場穩匯，外界認為，央行受制於恐遭美方列入「匯率操縱國」的壓力，接下來可以操作的空間明顯收窄，匯率可能面臨大幅波動。央行今（4）日再次向市場人士喊話，切勿以臆測方式評論新台幣，影響匯市秩序。

央行表示，5月初受到市場不實臆測美國財政部將要求新台幣升值，以及新台幣匯率恐升值至28元甚至更低匯價等影響，國內廠商產生非理性拋匯，加上外資藉機大量集中匯入資金，導致第二季新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

於此期間，央行基於職責適時進場調節、請國內廠商分散結匯、敦促外資強化自我管理，確保匯入資金實際運用於投資國內證券，以及多次發布新聞稿說明國內匯市情勢，強調「美國財政部未要求新台幣升值」，之後國內外匯市場供需逐漸回復平衡。

今年第三季起，由於央行前述措施逐漸緩和市場對新台幣非理性升值的預期，新台幣對美元匯率由7月3日的28.828元開始回穩，今日收盤匯率則為30.906元，新台幣對美元匯率回貶6.7%，央行據此強調，「上述媒體評論匯率的報導純屬猜測」。

央行指出，影響匯率的因素眾多，不易預測，籲請市場評論者及媒體切勿以臆測方式評論匯率走勢，導致市場產生單向預期，影響國內匯市的秩序及穩定。

央行說明，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（例如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

央行最後強調，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，未來央行仍將持續雙向調節國內匯市，維持新台幣匯率動態穩定。





