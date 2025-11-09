受助學生回饋社會 看見美好的新芽

慈濟長期關注教育，頒發新芽獎學金，鼓勵勇於面對困境的優秀學子，並且協助他們發揮良能，回饋社會。雲林聯絡處(11/2)，舉辦了新芽獎頒獎典禮，受獎學生現身說法，場面溫馨又感人。

雲林聯絡處的新芽獎頒獎典禮，台上是電音三太子的表演。

「 大家想不想看看，他們的廬山真面目 (想)。」

脫下三太子戲服，裡面是汗流浹背的龔家三兄弟。

「 透過這樣的一個跳三太子的過程，其實我相信，孩子們是從中，得到一個自信的，肯定的。」

慈濟志工 蔡宜達：「龔家五兄弟姊妹，真的是他們家，真的是很坎坷，但是他們很活潑，也很聰明，如果我們把他導引到好的方向的話，他們未來每一個，都是社會上的一個棟梁。」

龔家大哥：「謝謝師兄師伯師姊，他們大家的幫忙與支持。」

龔家四兄弟，個個都榮獲新芽獎學金。

龔家四弟：「領到新芽獎學金的用途，是上課的時候，(購買)可能會用到一些文具。」

雲林國中老師 陳貞如：「在座每一位受過我們，慈濟幫助的孩子們，讓他們知道說，在成長這個過程當中，是有人可以默默地在陪伴著他們，支持他們的夢想。」

慈濟新芽獎，協助無數國內外清寒學子。像來自巴基斯坦的康安妮，如今就讀雲林科技大學。

巴基斯坦籍大學生 康安妮：「我們曾經面臨許多困難和挑戰，尤其是經濟上的壓力，在那些艱難的時刻，(慈濟)基金會給了我們極大的幫助。」

