受台電案拖累森崴能源下市倒數 經長龔明鑫：一定會蓋起來

森崴能源董事長郭台強。

綠能大廠、台灣風電國家隊的森崴能源，因子公司富崴能源的台電離岸風電第二期計畫拖累，今年第一季財報淨損逾18億元，還被銀行抽銀根，遭台灣證券交易所自6月23日起終止上市。經濟部長龔明鑫表示，台電目前還在跟廠商討論中，但不管是採取任何方案，台電二期最後是一定會蓋起來。

今（12）日台股大漲千點，但森崴能源再度跌停、收在4.04元，數據顯示，目前森崴能源還有3.4萬個股東，持有一千張以上的仍有7人，但森崴能源在5月13日被公告將下市後，至今股東人數僅減少約3千8百人。

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然而森崴能源的大家長郭台強日前接受本刊專訪，提到因一連串的天災人禍，導致台電離岸二期總共要安裝的31支風機，目前僅1支完成安裝，雖然大型的組裝都已完成、只剩最後的扇葉要放上去，但財務壓力已大到難以動彈，期望在合意解約下，由台電出面處理風機廠商的安裝及維運，讓二期順利完工運轉。

龔明鑫今日出席經濟及產業發展諮詢會115年第1次大會，電力問題是眾多產業代表最關注的議題，有記者問到此案，龔明鑫表示，台電還在跟富崴討論中，但不管是任何方案，台電二期最後必定會蓋起來，因為目前90%都已經完成，剩下的10%只是一些工程施工，把它放上去、就可以開始運作，所以困難度應該是沒有那麼難，經濟部尊重台電跟富崴、讓他們去研擬一些做法。

至於森崴能源原本也標下了「又德風場」的案子，目前也想找外援，龔明鑫表示，基本上我們還是要尊重得標廠商，目前還未跟經濟部做接洽，要等到他們有具體接洽、提出想法後再來研議。

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