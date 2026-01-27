受困也要冷靜！義大遊樂設施卡軌 男童比「國際手勢」求救

義大遊樂世界的設施「超級水戰」。（義大遊樂世界官網／林雅惠高雄傳真）

高雄義大世界遊樂園26日發生一起小插曲，兩名國小男童在搭乘知名設施「超級水戰」時，船體因乘坐位置不均而短暫傾斜，導致輪組卡在軌道上，當下兩名男童坐在設施內，被民眾目擊比出國際求救手勢「540」向外示意求援，影片隨即在網路上引發關注，許多網友稱讚男童反應聰明。

園方表示，事故發生後，現場工作人員立即啟動應變流程，穿戴安全裝備下水協助，約5分鐘內排除狀況，確保男童安全無虞，園方同時關心男童母子身體狀況，確認均無受傷或不適，情緒穩定。

義大世界強調，「超級水戰」及園區所有設施皆依規定進行日常檢查與安全管理，現場工作人員也接受完整應變訓練，園方已依內部流程完成事件記錄及檢視，未來將持續加強乘坐安全提醒與引導措施，確保遊客安全。

