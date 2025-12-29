受困大雪失溫 5人登山隊1死

和平區雪山西稜博可爾草原五人登山隊受困大雪，空勤總隊二十九日派直升機救回四人。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市和平區雪山西稜博可爾草原五人登山隊被大雪所困，其中一名男隊員失溫死亡，另四人在大雪中陪伴亡者也相繼出現體力不支。空勤總隊二十九日派黑鷹直升機救回四人，全部送到童綜合醫院診治。

台中市消防局二十七日獲報，五人登山隊行經雪山西稜博可爾草原附近時，其中一名四十多歲隊員失溫無力，請求救援；後續獲報失溫登山客已無生命跡象，另外四人也因糧食僅剩一天，保暖設備浸濕及體力不支，在原地等待救援。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊於二十九日上午九時三十分接獲總隊勤務指揮中心通報，出動黑鷹直升機前往目標區救援，於上午十時二十四分落地。

空勤總隊29日出動直升機將四人救下山，返回清泉崗機場送醫。（記者陳金龍翻攝）

四人包括三十三歲賴姓男子、六十一歲葉姓男子、四十七歲洪姓男子，四十一歲何姓女子送醫。而死者因目前山區積雪搬運不便，將等天氣晴朗後再搬運到適當地點，由直升機吊掛運送下山。