「受困宏福苑」影片曝！居民無助喘息：無法前進或後退

香港新界大埔區社區「宏福苑」26日發生嚴重火災。





絕望的氛圍籠罩災民，場面讓人看了鼻酸，『香港宏福苑』發生火警時，住戶受困的畫面也曝光，他們在看著窗外火光，屋內已經布滿濃煙，嗆得他們難以呼吸，不斷地說著，他們無法前進也無法後退，無處可逃的情境，令人揪心，另外，當時『英勇的消防員』最新的救援畫面也曝光，高溫烈焰加上濃煙密布，讓消防員難以看見去路。

住戶受困屋內，錄下影片對外求助時，從窗戶可見，外頭的大火向他們逼近，而住處也已遭濃煙侵入，受困的兩名女子難以呼吸，光是說話都在喘，也有其他居民獲救後回顧，當時生死一線。

宏福苑住戶李先生：「我那一層有長者沒法逃，門口聽到有人在叫，但好像救不到。」

即使是低樓層的住戶，李先生也受困三個鐘頭，才經由雲梯車獲救，還有其他受困者家屬，等不到好消息心痛不已。

受困女子丈夫鐘先生：「最後連絡昨晚7點，家中煙很大，說受不了快暈了，是我老婆，應該救不了，求（消防員）他們救他，都沒有人上得去，求了幾十次在指揮車前，我幾乎是跪下求他們。」

家屬心情沉痛，因為現場消防人員指出，火場溫度太高，就算知道有求助消息，仍難以前往指定地點救援，消防人員在控制火勢後，在一片焦黑滿目瘡痍的大樓中，不放棄搜索任何生機。

