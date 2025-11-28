受困宏福苑！菲傭肉身護3個月大嬰兒 寶寶情況穩定她進ICU

香港大埔宏福苑本月26日發生嚴重火警，大火焚燒逾43小時，截至今（28）日上午已有94人確認死亡、至少78人受傷，數以百計住戶仍失聯。在這場災難中，一名菲律賓籍女幫傭與雇主家的嬰兒受困火場，她以肉身緊護住嬰兒讓寶寶倖免於難，本人目前在加護病房接受治療。

宏福苑致命火災造成慘重傷亡。（圖／美聯社）

根據《香港經濟日報》等港媒，火勢延燒期間，有菲律賓民眾在網路上發影片越洋求助，稱自己的妹妹在宏福苑當幫傭，與雇主家的3個月大的嬰兒被困在火場。2人被成功被救出時，幫傭緊抱著嬰兒，嬰兒情況穩定。

另外，一對住在宏泰閣、分別54歲及73歲的夫婦，26日下午3時左右在睡夢中被爆炸聲驚醒，發現火舌已飄到窗前。他們嘗試救火未果決定逃離，並帶上行動不便的鄰居，但最終未能成功逃生。不過他們想到自保方法，在被困6小時後獲救。

獲救住戶Anna說，，自己當時蹲下身，原因是「煙往上面走，站起來會不停吸入」。她的丈夫及婆婆則在房間躺下，她自己躲在廁所。Anna憶述，當時並不絕望，相信消防做到。她也感激表示，消防員用命救人，真的太偉大。

報導指，菲律賓駐香港總領事館表示，尚未收到有菲公民在這場大火傷亡的消息。另外，印尼駐香港總領事館則指，2名印尼籍看護死於火災，2人受傷。亞洲移居人士聯盟表示，至少有7名外籍傭工未能取得聯絡。

