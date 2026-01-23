受困新屋電梯呼救無人應！台中女嚇到臉發白靠「藍芽耳機」神救援

記者潘靚緯／台中報導

許姓女子受困在故障的電梯，大聲呼救無人應，最後靠著無線藍牙耳機（AirPods），連接手機語音報警獲救。(圖／翻攝畫面)

台中市一名39歲許姓女子，日前到台中市龍井區一處新屋打掃，不料卻遇到電梯機械故障受困，由於她未隨身攜帶手機，按緊急通報鈕也沒反應，加上附近住戶多半未入住，當場陷入孤立無援的窘境，幸好她機警想起正佩戴著無線藍牙耳機（AirPods），緊急通過手機語音Siri撥打110求救。警方獲報後，火速聯手電梯工程師到場救援，成功「電梯驚魂記」。

電梯工程人員敲擊1樓電梯門，呼喚受困的許姓女子，判斷人卡在頂樓。(圖／翻攝畫面)

烏日分局龍井分駐所員警黃瓊云、劉螢融獲報有人受困住宅電梯，員警一邊通報鎖匠，一邊趕往現場。抵達後，電梯工程師在1樓敲擊電梯門試圖對話，隱約聽到許女的回應聲從頂樓傳來。為了搶時間，兩名員警不顧身上沉重的執勤裝備，直接衝上4樓頂樓確認受困位置，並在工程師快速排除故障後，順利開啟電梯門救出許女。

廣告 廣告

被困在電梯的許女被救出後，嚇到臉色蒼白，哽咽不斷向員警表達感謝，她表示上午獨自一人到新房子打掃，沒想到搭電梯時竟發生故障，按緊急通報鈕卻無反應，加上手機隨手放在梯外的地板上，周遭多為尚未入住的空戶，大聲呼救也無人應答。

就在她陷入極度恐慌之際，突然驚覺耳朵上還戴著AirPods耳機，於是嘗試連動手機撥打110與電梯公司，這才聯繫到外界成功獲救。據了解，該電梯疑似因曾經斷電導致主機板故障，因屋主尚未正式入住，未安排定期檢修，才導致意外發生，幸好女子身邊還有無線耳機，可連結手機，否則後果不堪設想。

許姓女子獲救脫困時，臉色嚇到發白，哽咽連聲向員警道謝。(圖／翻攝畫面)

烏日警分局分局長謝博賢呼籲，若是遇上受困電梯情形，謹記「不要慌張、不可開門、不會窒息、快點求救」的「三不一快」自救訣竅，千萬不要貿然嘗試自行脫困而發生墜落或受傷情形；若受困時，電梯訊號差時，可試圖撥打緊急救難號碼「112」，同時敲打電梯門製造聲響、大聲呼救引起他人注意。



更多三立新聞網報導

老翁遭機車噴飛口鼻噴血！彰化女團購主急奔跪地CPR滿手血：不能放棄

救癲癇母命懸一線！警車劈開車陣「開道」跨3鄉鎮 黃金10分鐘搶命

鼻子長黑點以為是痣！70歲翁拖2年變大出血罹「皮膚癌」 醫示警1事

排隊上廁所喊「不要插隊」 52歲男仗義慘遭射殺 身中多槍倒臥血泊

