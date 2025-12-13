受困毒氣行星兩個月！《無人深空》玩家絕望時網友一句話救了他

試著想像一下：你駕駛著太空船降落在一顆遠離文明數百光年的陌生行星，結果燃料耗盡，放眼望去只有無邊無際的海洋與充滿劇毒的大氣。在「永久死亡模式（Permadeath）」的殘酷規則下，你無法重生，只能靜靜坐在駕駛艙內，等待著命運的終結，這不是科幻小說，而是一名《無人深空》（No Man's Sky）玩家的真實遭遇。不過，這場絕望的太空漂流記在日前迎來了戲劇性的轉折，全靠一位網友提供的關鍵建議，讓他成功點火升空，逃離了這顆死亡星球。

玩家奇蹟脫困（圖源：No Man's Sky）

這名 ID 為 Spirited 的玩家在社群平台上分享了他如同電影《星際效應》般的絕望處境。他駕駛飛船降落在一顆幾乎被海洋覆蓋的行星上，卻因計算失誤導致發射推進器燃料耗盡。更慘的是，這顆星球的空氣充滿毒氣，讓他無法長時間離開飛船尋找資源，再加上操作失誤弄壞了身上唯一的精煉機，導致他陷入了徹底的死局。事實上，他從兩個月前就被困在此處，隨著時間流逝，他已經放棄了掙扎，真切地體驗到了遊戲名稱「無人深空」那種極致的孤獨感。

當 Spirited 的故事曝光後，熱心的社群瞬間沸騰，許多擁有頂級裝備的玩家紛紛詢問座標，希望能發起一場跨星系的救援行動。但令人意外的是，Spirited 拒絕了所有人的連線幫助。他無奈但堅定地表示：「這個存檔對我來說已經成了某種聖物，我的角色待在飛船裡，感覺就像經歷了時間膨脹一樣。」他甚至開玩笑說，只要不開啟存檔，角色就還活著，「或許等到哪天我的孫子能想到辦法救他出來？在 Hello Games 關閉伺服器之前。」

就在所有人都以為這個存檔將成為永遠的太空紀念碑時，一名網友的留言打破了僵局。該網友建議：「試試看拆掉飛船上的『掃描儀』？」原來，拆解掃描儀所返還的資源，剛好足夠製作出一份發射燃料！

這個連 Spirited 自己都沒想到的盲點，瞬間逆轉了局勢。日前，他上傳了一段僅一分鐘、卻讓無數玩家熱血沸騰的影片：畫面中，那艘沉寂了兩個多月的飛船重新注入燃料，引擎發出轟鳴，垂直衝入雲霄，成功脫離了大氣層。Spirited 也終於結束了這段長達兩個多月的「宇宙漂流記」。