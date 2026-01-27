受困男童「540」求救爆紅！柯南情節真實上演「于朦朧生前也比過」

記者洪正達／高雄報導

其中一名受困的小弟比出「540」求救手勢。（圖／翻攝自Threads @kungchungfan）

高雄義大遊樂世界26日傳出「超級水戰」設施中，有2名遊客受困在軌道上，其中一名小弟比出「540」國際求救手勢，立即路人發現，將影片拍下PO網後立即引起熱烈討論，有網友指出，這名受困的弟弟真的很聰明，知道在當下的環境呼救可能聽不到，還知道比手勢求救，此情節也曾出現在《名偵探柯南》第1079話中，而這手勢也並非虛構，而是由加拿大婦女基金會會在2020年4月14日提出，目前已逐漸在全球各地流傳中。

據了解，所謂的「540」國際求救手勢中，起因在過去的新冠病毒疫情中，有許多國家進行強制隔離政策，但也間接導致了家暴案件增加，因此加拿大婦女基金會於2020年4月14日提出，其動作要領為高舉張開其中一手掌後，緊接著比出「4」的手勢，隨後再握拳，容易記起口訣「手比５、4後握拳」，此求救信號旨在不發出聲響及任何訊號，讓外界易於察覺通報相關的單位介入處置。

對於這起事件，義大世界表示26日約下午4點55，有園區同仁發現「超級水戰」設施中一艘船隻於山洞區段內短暫停留，未如正常時間駛出。現場月台隨即透過廣播向遊客說明狀況並進行安撫，同時通報工作人員前往處理。

工作人員依標準作業流程進行檢查，確認為船隻行進時出現短暫卡滯情形，隨即完成排除，並協助船隻恢復正常行進，整體處理時間約為5分鐘。

過程中未發生任何人員受傷情形，遊客安全均獲得妥善保障。園區一向將遊客安全列為最高優先，設施皆依規定進行例行檢查與保養，現場亦設有完整的標準作業與緊急應變處理流程。

此次狀況屬於短暫性的運行異常，經即時排除後，設施已恢復正常運作。園區將持續落實相關管理與巡檢機制，確保遊客能在安全、安心的環境下享受遊樂體驗。

