受困藍湖！21歲女山友摔傷脫臼 黑鷹直升機火速救援

台東縣延平鄉藍湖一帶昨（9）日傳出登山意外，一名21歲女山友在行程途中不慎摔倒，導致右上臂脫臼無法行走，受困偏遠山區，所幸在消防單位與空勤總隊合作下，最終順利脫困。

一名21歲女山友在行程途中不慎摔倒，導致右上臂脫臼無法行走。（圖／中天新聞）

空中勤務總隊指出，高雄小港機場駐地勤務第三大隊第一隊9日晚間5時35分許時接獲通報，稱一行7人登山隊伍攀登大、小鬼湖行程途中，行經藍湖一帶時，其中一名21歲女性登山客因右上臂脫臼，行動受限無法自行下山，緊急請求直升機協助後送。

本次救援任務由NA-710重型黑鷹直升機執行，機組人員於10日上午8時30分完成整備及各系統檢查，確認狀況正常後，於8時43分自高雄機場起飛，並於9時抵達目標區上空，隨即進行空中偵察與搜救航線評估，確認現場具備落地條件後，於9時2分成功降落並接運傷者，隨後將傷者交由救護車接手後送醫院治療。

