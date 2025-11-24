受國內天災影響 新北家扶園遊會募款還差3成

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市家扶中心將於11月30日在板橋第一運動場前廣場舉辦「復古童年祭，無窮新未來」園遊會，已有近1000戶家庭報名，參與人次上看4000人。不過，受到今年國內多起天災影響，園遊會的募款情況不如預期，所需經費尚有3成缺口，家扶中心號召各界「捐款超人」支援，鼓勵受扶助的弱勢家庭。

新北市家扶中心督導彭淑鈴表示，國內今年遭受多起天災侵襲，有愛心的台灣人挺身而出，造成捐款挪移，今年到目前為止，與去年同期相比捐款短少許多，以園遊會為例，仍有大約3成的經費缺口，可以理解企業或民眾的愛心轉為賑災，不過捐款轉向的確會衝擊原本弱勢族群的需要，呼籲各界若行有餘力持續擴及愛心，送暖給弱勢家戶。

新北家扶中心主任黃劍峯表示，新北家扶幫助1850戶、近3000名弱勢兒少，歲末園遊會提供讓享有溫暖的相聚時刻，提供忙於工作的家長喘口氣的機會，將致贈受扶助家庭每份1500元的禮物，包含1000元摺疊收納推車以及500元園遊券。

為了充實園遊會活動的多元性，當天將邀請家扶中心才藝隊與外界團體演出，提供家扶兒少舞台，展現練習成果，並提升自信心，表演團體包含新北家扶的魅影舞團，孩子並非第一次站上歲末舞台，但每年都有新創意；閃耀木箱鼓隊以平凡樸實的木箱，敲打出千變萬化的節奏，展現最真摯的聲音。

Timeless永恆吉他隊是歲末表演的老班底，秋季成果發表會後，成員表現更加成熟，其他還有扯鈴表演、復古金曲歌唱等；另外，脆笛酥長笛重奏樂團將帶來迪士尼風格的小小世界、龍貓組曲以及日本動畫組曲等，令人期待。

