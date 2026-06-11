受地方選舉選票不足案影響 南韓執政黨支持度重挫

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南韓6月初地方選舉「選票不足」事件，南韓從國會到司法機關都宣稱要徹底查辦。

南韓上個星期地方選舉的「選票不足」事件，持續延燒，南韓檢方已經介入調查，除了搜查南韓「中央選舉管理委員會」各地辦公室搜查，已經辭職的選管會主委盧泰嶽等十多名官員，也被列為嫌疑人。而受到這起風波影響，南韓執政黨「共同民主黨」與總統李在明的支持率，都大幅下挫。（葉柏毅報導）

南韓媒體報導，執政的「共同民主黨」與在野的「國民力量黨」都分別提出要求，要查察南韓這次地方選舉印製選票不足的情況。不過在國會朝野兩黨要求成立調查委員會之前，南韓檢方已經以涉嫌違反《公職選舉管理法》和瀆職為由，到中央選管會總部，以及首爾市多處地方選管會辦公室蒐查取證。

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南韓上星期三舉行的地方首長與地方議員選舉，全南韓1萬4300個投票所中，至少有50處投票所選票印製不足；其中22處投票所，一度中止投票，部分選民甚至因此放棄投票，引發巨大政治風波，示威者甚至包圍部分投票所，要求重新舉行大選。

原本支持率頗高的南韓執政黨「共同民主黨」，以及黨籍總統李在明，經過這次意想不到的政治風波，支持率雙雙重挫。據南韓「社會輿論研究所」10日公布的民調結果顯示，在地方選舉後，兩黨支持率的差距迅速縮小，共同民主黨支持度下滑4.7個百分點，來到38.6%；而國民力量黨的支持度則是上升6個百分點，來到38.1%，兩黨支持率相差只有0.5個百分點。而總統李在明的施政滿意度，更是大降9.4個百分點，來到50.4%；對他的負面評價率則大增10.5個百分點，升到45.7%。

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