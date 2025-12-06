受坤達閃兵影響！吳宗憲被迫「下海」 崩潰大喊：都騙我

吳宗憲在加拿大崩潰。（《綜藝玩很大》提供）

吳宗憲、KID林柏昇、坤達主持的《綜藝玩很大》為迎接11週年，特別前往加拿大，未料坤達一落地就因閃兵迅速返台。製作單位緊急更改分隊、比賽規則，當吳宗憲聽到自己也要下場闖關，立刻崩潰大喊：「上當了！都騙我！」不滿製作人違背了要讓他好好在加拿大享受的承諾。但沒多久，吳宗憲開始大讚自己的體力好，並透露他身體「一條龍」的秘訣就是每早起床都深蹲200下。

吳宗憲帶領KID、客家一哥小鐘、阿部瑪利亞與韓國酒帝JUDY、啦啦隊女神孟潔、靈界美少女珍珍（無尊）抵達加拿大，大夥兒就讚嘆這裡充滿濃厚的文化藝術氣息；最吸睛的楓葉，更讓眾人走在金色的落葉之上，彷彿走進風景畫像中，美得讓人心醉。

製作人本次特別安排水上飛機的獨特體驗，讓客家一哥小鐘都忍不住許願，大夥兒對著製作單位大喊：「如果來到這裡都不要玩關卡闖關該有多棒！」、「這集的主題應該是愜意旅行漫遊加拿大啦！讓我們來這邊好好享受吃東西！」

在正式關卡開始之前，眾人先享用美味的當地美食。客家一哥小鐘在橋邊大讚：「在這麼美的橋旁邊，又有美味美食在前，真的是非常享受的！」他還不忘搞笑的問：「這關卡誰設計的？真的是很感謝他！比起一般緊湊的拍攝行程，真的是特別不同的待遇，我這次來對了真的！」阿部瑪利亞則充滿少女氣息的說真的很喜歡行程安排。《綜藝玩很大》每週六晚間10點在中視、每週日晚間8點在三立都會台、 每週一晚間7點在《綜藝玩很大》YouTube播出。

