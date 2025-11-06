受基期高、關稅效應影響 台經院估明年GDP為2.6%

台經院景氣預測中心主任孫明德說明，「經濟預測今年當然會往上修，但是明年會比較持平，投資還有外銷出口，明年看起來都會慢慢回復正常，要一直維持那麼高成長是不容易的，再加上明年的關稅戰。」

美國對等關稅政策席捲，台灣受惠於AI熱潮今年出口暢旺，前3季經濟成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%。台經院發布最新預測數據，推估今年全年經濟成長率可達5.94%，不過緊接而來的2026年則可能受到國際局勢影響，掉到2.6%，不保3。

台經院院長張建一認為，「AI一枝獨秀，剛剛我們孫主任在報告有說中國的出口增加，但是是量大價跌，那台灣的出口增加是量少價高，那2025經濟成長率我們把它大幅上修到5.94%，所以我們因為基期墊高的關係，預估大概明年是2.6%。」

學者分析，2026年可能出現放緩狀況，最大原因是2025年的熱潮導致基期拉高；另外美國關稅衝擊持續發酵，全球經貿動能將進一步減少。

而傳統產業則是可能出現好轉跡象，像是塑化紡織對品牌服飾需求依然強勁，可能緩解產業不均狀況。

台經院院長張建一表示，「美方有給我們一個提議，比20%更低，如果依照五五，這樣子的話有機會降到15%，而且是沒有疊加。但是我們對美國的汽車關稅可能不會降到0，有可能降到2.5%，然後另外我們可能會承諾一些採購。」

專家也分析，緊接而來有可能敲定的台美對等關稅也預估大幅影響市場，包含台灣承諾的採購內容須持續觀察；另外美國汽車關稅一旦調降，國內消費市場有望提升，也是支撐市場的一環。

