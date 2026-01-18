「受夠了劈腿仔」林俊傑前女友控遭PUA 出席林母壽宴、臉貼臉親密照曝光

近日微博瘋傳林俊傑與疑似其前女友的合影。（翻攝自微博）

歌王林俊傑去年底認愛24歲的中國網紅女友「七七」，並公開兩人出席林媽媽70歲壽宴同框父母的合影，不料當天晚上，疑似林俊傑前女友的台灣演員、直播主Mida（曾聖媛），就發文指控林俊傑劈腿。近日則有網友挖出Mida與林俊傑的貼臉自拍，以及2019年兩人替林媽媽慶生的合影，在微博引起高度討論。

去年12月29日林俊傑發文認愛七七當晚，Mida就在社群寫下「🤮🤮🤮🤮🤮🤮 看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊？真希望報應直接來🙏🏻」，面對疑似林俊傑的粉絲護航，Mida當時正面回嗆「好呀！私訊給你呀！那希望你等等跟我道歉。」似乎胸有成竹。

而更早之前，Mida也在其他網友發問「男友或前任說過最噁心的話？」的貼文下方，留言「如果妳去爆料，妳看還有哪個男的會要妳？超會PUA。」讓她與林俊傑的關係備受討論。

近日微博上瘋傳2張林俊傑與Mida的合照，一張顯示2019年底兩人曾出席林俊傑母親的生日宴，另一張則是2023年初兩人的親密貼臉照，地點則在台北市大安區。再對照Mida先前的發文內容，不少網友推測，兩人交往約4年，剛好無縫銜接林俊傑與七七搭上線的時間，懷疑兩段戀情有重疊。

