受夠了川普威脅？ 西班牙外長籲成立歐洲聯軍

西班牙外長阿爾巴雷斯(Jose Manuel Albares)於達沃斯(Davos)會談前夕，在21日接受路透社訪問時表示，西班牙敦促歐盟採取行動來成立一支聯合軍隊，藉此作為震懾措施。

阿爾巴雷斯說，這個地區首先應該專注在結合有形資產來妥善整合國防工業，然後動員一個有志願國家聯盟。他表示，擔心歐洲公民是否願意集結軍隊是一個「正當的討論」，但一個聯盟要比一個國家更可能集結到關鍵軍力。

他並補充說，採取聯合行動要比27國的軍隊各自為政來得更有效率。

阿爾巴雷斯發表這番談話之際，正值歐盟領袖22日稍後將在布魯塞爾召開緊急會議，針對美國總統川普(Donald Trump)威脅收購或併吞格陵蘭(Greenland)，協調出一項共同回應。

歐盟理事會(European Council)發言人21日晚間證實，儘管川普在社群媒體宣布他和北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)已「建立一項協議架構」，但這場會議仍將舉行。

阿爾巴雷斯21日在德里和印度外長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)會談，討論包括深化雙邊國防關係等議題。他會後表示，成立這樣一支軍隊並非要取代北約。

他在強調這個跨大西洋聯盟重要性的同時也表示，「但我們需要表明歐洲不是一個會在軍事上或經濟上被脅迫的地方」。

西班牙一位高層外交官員說，儘管川普在和呂特會談後收回對格陵蘭的威脅，但阿爾巴雷斯的立場並未改變。

將各國軍隊整合為一支超國家(supranational)歐洲軍隊的概念，最早是在1951年提出，目的在對抗蘇聯(Soviet ⁠Union)並確保德國的重整軍備不會對鄰國造成威脅，但後來在1954年被法國國會否決。(編輯:柳向華)