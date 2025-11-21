受夠了美態度反覆! 德援烏金牛座進入最後協調 英「戰鷹聖騎士」已上前線

英國製造的「戰鷹聖騎士」（Terrahawk Paladin）機動防空系統。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 歐洲近期加速對烏克蘭的軍事援助，據多個軍事觀察帳號披露，德國已開始為提供「金牛座」（Taurus）長程巡弋飛彈做最後準備，而烏軍也確認接收了英國製造的「戰鷹聖騎士」（Terrahawk Paladin）機動防空系統。此外，德國內閣也通過首份國家太空防衛戰略，預計到 2030 年投入 350 億歐元強化軍事太空實力。

X 帳號「NSTRIKE」指出，烏軍目前已啟用「戰鷹聖騎士」系統，其核心是一套自主搜尋與追蹤模組，由光電感測器搭配小型雷達組成，可自動識別敵方無人機或低空目標，並由遠端操控的 30 公釐防空機砲直接開火。目前烏軍未公開數量，僅指出該系統能「補上密集防空網的空隙」，尤其適用於壓制俄軍 FPV 無人機的突破點。

「NSTRIKE」也指出，德國德國總理梅爾茨則證實，德國已進入向烏克蘭轉交「金牛座」飛彈的最後技術協調階段。由於該飛彈具備 500 公里以上射程，可直接威脅克里米亞與俄軍後勤樞紐，一直是德國最敏感的軍援選項。X 帳號「Astraia」則形容，這次德國動作是「受夠了美方反覆態度」，歐洲與烏克蘭「將共同面對敵人」。

同一時間，X 帳號「Visioner」指出，德國政府批准史上第一份國家太空防衛戰略，規模達 350 億歐元（約 12.6 兆元台幣）。戰略內容聚焦於因應俄中在太空領域的干擾能力，從強化間諜衛星與監偵模組，到建造可反制干擾的通訊衛星，甚至包含「檢查衛星」（inspector satellites）與電子干擾系統。若進度順利，德國將在 2030 年成為全球第三大太空軍事力量，僅次於美國與中國。

德國政府批准史上第一份國家太空防衛戰略，規模達 350 億歐元（約 12.6 兆元台幣）。圖為歐洲的亞利安6號運載火箭發射畫面。 圖：翻攝自 X

烏克蘭方面也持續投入新型無人化作戰。X 帳號「MilitaryNewsUA」披露，一款搭載機槍的烏軍地面無人載具（UGV）已在前線頂替步兵，連續守住路口達六週。操作員每天清晨將其送往固定位置，傍晚再回收，等同以機器人接管「高損耗哨點」，降低士兵暴露於俄軍火力的風險。

搭載機槍的烏軍地面無人載具（UGV）。 圖：翻攝自 X

