「受夠劈腿仔官宣」疑林俊傑前女友好怒 網流傳「台北約會貼臉照」

金曲歌王林俊傑出道後緋聞不斷卻從未親自證實過，2025年底無預警公開認愛24歲的中國網紅「七七」令外界很驚喜。不過，就在他認愛當晚，台灣直播主Mida（曾聖媛）就在社群上不爽發文「受夠劈腿仔官宣」並搭配多個嘔吐表情符號，似乎暗指林俊傑，感嘆「為什麼受傷的總是真誠的人」。

林俊傑於2025年12月29日在社群分享幫母親慶祝70歲大壽的4人合照，裡面有他、林父、林母，而女友七七則親暱地將手搭載母親身上，頗有一家人的味道，配文則寫「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」被外界視為官宣與七七的戀情。

當晚，Mida在社群就發6個嘔吐表情，並說「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊？真希望報應直接來。」內容讓不少人聯想到是否在暗指林俊傑，引起JJ粉留言護航，當時Mida毫不客氣回嗆「好呀！私訊給你呀！希望你等等跟我道歉。」

此外，中國網友在微博上流傳2張照片，分別是Mida與林俊傑在台北東區約會、貼臉合影的甜蜜照，還有2019年一起為林媽媽慶生的照片，兩人的面孔都非常清晰，不過光憑照片無法解釋兩人真正關係與合影脈絡，網友們僅能吃瓜猜測，若Mida確實和林俊傑交往過，那兩人在一起約4年左右，隨後林俊傑無縫接軌七七，才讓Mida感受自己被劈腿。

另有網友去爬Mida過往的社群紀錄，發現她曾在網友提問「男友或前任說過最噁心的話？」貼文下方留言：「如果妳去爆料，妳看還有哪個男的會要妳？」後面附註此人「超會PUA」，也讓人產生聯想。

微博上流傳林俊傑與Mida合影，不過照片背景和真實性尚未被證實。翻攝微博

