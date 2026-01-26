「受夠華盛頓的命令！」委國代總統首公開嗆美 要求停止干預內政
委內瑞拉代理總統羅德里格斯26日公開表示，她已經「受夠」華盛頓的命令。自從美國逮捕前總統馬杜洛後，羅德里格斯便致力於團結國內各方勢力，但同時也面臨來自白宮的持續施壓。
據《CNN》報導，羅德里格斯在拉克魯斯港市對一群石油工人發表談話時強調，「華盛頓對委內瑞拉政治人物的命令已經夠了」。這場活動由國營的委內瑞拉電視台轉播。她呼籲讓委內瑞拉政治自行解決內部分歧與衝突，呼籲外國勢力別插手，並指出委國已經為對抗國內的法西斯主義和極端主義付出極高代價。
自從馬杜洛與其妻子弗洛雷斯於1月初的突襲行動中被逮捕並帶往美國面臨指控後，白宮便持續對委內瑞拉施加壓力。美國總統川普在馬杜洛被捕後曾聲稱美國將「管理」委內瑞拉，但隨後支持羅德里格斯擔任該國代理領導人。
過去25年來，石油資源豐富的社會主義國家委內瑞拉一直與美國處於對抗狀態。在推翻馬杜洛政權後，華盛頓現正尋求在卡拉卡斯建立穩定的權力來源。目前委內瑞拉國內仍分裂為馬杜洛忠誠派、左翼反對派，以及支持已故總統查維茲（Hugo Chávez）但反對馬杜洛的「查維茲派反馬杜洛派」。
根據兩名白宮高級官員透露，川普政府在1月初對卡拉卡斯發動攻擊後數日，便向委內瑞拉提出一系列要求，包括與中國大陸、伊朗、俄羅斯和古巴斷絕關係，並同意在石油生產方面僅與美國合作。羅德里格斯也被期待在未來的石油銷售中優先考慮川普政府和美國石油公司。
委內瑞拉的主要經濟支柱是石油產業，該國擁有全球最大的超重原油儲量。這種原油需要更複雜且昂貴的精煉過程，但與美國煉油廠相容。
