受夠遊客闖庭院拉屎、菸蒂亂丟 富士山下「最美櫻花祭」10年首度停辦

編譯張渝萍／綜合報導

富士山、櫻花和五重塔可以同時入境的美景，一直以來都是日本富士吉田「新倉山淺間公園」櫻花祭的大賣點，然而今年因旅客過多，闖入當地住宅庭院大小便等失序行為讓居民不堪其擾，決定今年停辦櫻花祭。

富士山＋櫻花絕美景色吸引觀光客

綜合共同社與《日本時報》報導，山梨縣富士吉田市3日宣布，今年將停辦已有10年歷史的新倉山淺間公園櫻花祭。櫻花祭過去都在四月舉辦、為期約兩周，每年因富士山美景與整片粉紅櫻花海吸引約20萬名遊客。

然而，在日圓貶值與社群媒體內容推波助瀾下，訪日外國旅客數量迅速增加，隨之而來的問題也變得更多。例如，在京都等熱門景點，出現人潮過度擁擠情況，不尊重當地文化的遊客甚至被指為了拍照，騷擾身穿和服的藝伎表演者。

而新倉山淺間公園櫻花季也難逃遊客惡夢，過去高峰期每日湧入超過一萬名遊客，讓市府難以負荷，因此決定停辦。

遊客闖庭院拉屎、亂丟菸蒂

市府表示，失序行為事件已變得司空見慣，並對居民的日常生活造成威脅，像是大量外國遊客湧入導致交通長期壅塞、菸蒂隨處丟棄；而最讓人無法忍受的因素之一正是衛生考量。市府點出，有遊客會擅自進入私人住宅使用廁所、在私人庭院內排便，在遭居民制止時引發騷動。

富士吉田市市長堀內茂在聲明中表示：「在（富士山）美麗景觀的背後，是市民安靜生活正受到威脅的現實。我們有強烈的危機感。」他說：「為了守護市民的尊嚴與生活環境，我們決定為這個舉辦了十年的祭典畫下句點。」

此外，根據市府說法，家長與居民也對孩童上學途中安全表示擔憂，因人行道遭遊客擠滿，孩童常被迫讓路甚至遭推擠。

沒櫻花祭但預計仍有大量人潮

報導指，雖然富士吉田市今年不會舉辦櫻花祭官方活動，也不會在觀光網站上使用祭典名稱，但市府仍預期四月櫻花季將迎來大量遊客，因此計畫加強當地維安、設置臨時停車場與流動廁所等措施，以疏導人潮並減輕居民負擔。

新倉山淺間公園是知名的富士山觀景勝地，特別是在春季，遊客可拍攝櫻花盛開、五重塔與富士山同框的畫面。旺季時，遊客往往需排隊長達3小時才能抵達拍照地點。

