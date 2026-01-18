受天宮猴群搶供品！小編「神還原」：徵龜蛇蟹工讀生

松柏嶺受天宮粉絲專頁的猴子貼文，引起信眾迴響。（松柏嶺受天宮提供／劉慧茹南投傳真）

南投名間鄉松柏嶺受天宮因猴群頻繁出沒，時常發生搶食供品的情況，廟方只能設置告示提醒信眾注意。昨（17日）晚間，受天宮官方臉書粉專以幽默方式發文，分享有信眾反映未見猴群，隨後上傳一張高度還原現場情境的照片，引發網友熱烈討論，短短15小時即吸引超過5000人按讚。

貼文曝光後，不少網友直呼畫面與現場實況相當貼近，紛紛在留言區分享過往到訪受天宮時，親眼目睹猴群出沒、接近供桌搶食供品的經驗，相關照片湧現掀起話題。

廣告 廣告

粉專小編也在同篇貼文下延伸『陷入「龜、蛇、蟹」工讀生招募的難題之中』，以當地會出現的野生動物，結合玄天上帝腳踏龜、蛇護法神獸的宗教意象，以及受天宮所在地被視為「蟹形穴」的風水地理說法，進一步引起信眾與網友共鳴，讓不少人會心一笑。

事實上，受天宮近年參拜人潮逐年增加，供奉的鮮果與供品吸引野生猴群靠近，部分猴子甚至不畏人群，直接跳上供桌取食，不僅影響參拜秩序，也存在安全疑慮。為此，廟方除設置警示牌外，持續透過宣導呼籲國內外遊客與信眾，切勿餵食野生動物，並落實「收好供品、不露食物、不餵食、不挑釁」原則，盼能降低人猴衝突風險，維護參拜安全與生態平衡。

更多中時新聞網報導

擴大住院照護 擬開放外籍人力

瑪姬葛倫霍找尪弟拍片笑到噴淚

棒球》中華隊今開訓 陳冠宇看好小老弟