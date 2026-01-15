受天氣偏冷影響 血液庫存拉警報O型最缺

挽起袖子，每兩週就會固定來捐血的黃先生說，最近天氣偏冷，很明顯感受到捐血室空蕩蕩，他也很擔心血庫的庫存會拉警報。

捐血人黃先生表示，「今天人真的很少，因為下大雨還有天氣冷，大家都比較不會出門 。」

根據血液中心統計，目前血液庫存量除了AB型充裕，其他都缺，庫存量都只有4天多一點，尤其O型最少，呼籲民眾可以踴躍來捐血，也可以讓春節假期有更充裕的庫存量可以應急。

台灣血液基金會公關處長黎蕾指出，「希望這一次在除夕的前一天，我們把這個庫存的血液可以拉到10天以上，將近是2萬多袋的血液 。」

天氣部分，週四（15日）起北部地區高溫回升到24°C，南部局部地區來到25°C以上，不過日夜溫差仍大，而就在下週一東北季風會再報到，緊接著週二又有強冷空氣報到，氣溫快速下滑。

預報員趙竑預估，「北台灣溫度是一路的往下降，中南部地區也是慢慢地往下降。看起來這一波冷空氣可能到甚至到禮拜四、禮拜五都有機會影響 。」

氣象專家林得恩分析，屆時最冷時段會落下週三到下週四清晨，在此期間，冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都是寒冷，推測最低溫甚至有機會跨過寒流的門檻。