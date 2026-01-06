受天災與景氣衝擊 創世基金會小額捐款減少5萬筆

邀請知名藝人黃鐙輝擔任傳愛大使，一起呼籲各界慷慨伸出援手扶助弱勢，每年過年前夕，創世基金會都會辦理寒士吃飽的活動，透過送禮到家的方式，讓弱勢民眾有機會圍爐。不過創世基金會直言，去年的小額捐款少了5萬多筆，寒士吃飽活動的經費也只募集到5成。

創世基金會公關及社會資源部主任吳昭芬指出，「有蠻多我們長期的支持善士，還特別打電話來跟我們說不好意思，今年狀況真的比較不好，他們自己也苦哈哈，所以可能捐款的金額變少了。」

社福團體直言，去年一整年不只美國關稅影響景氣，加上風災等因素讓募款工作並不順利。

老人福利關懷協會副秘書長陳怡如表示，「整個的捐款是有衰退的狀況，目前捐款目標還缺4成。希望社會大眾能夠來多加協助我們，讓我們能夠在今年能夠守護更多的獨居拾荒的弱勢長輩。」

家扶基金會社會資源處長林夢萍分析，「在那個波動當中，很多人就會把一些不是必要的開銷中止，那他在說服這些人再回到支持這些社福團體的動作上面，就需要再多花一些時間。」

像是創世基金會40年來服務超過1萬8000多個家庭，尤其照顧植物人和重症家庭醫療支出大，很需要社會各界幫忙減輕長照的負擔；其他社福團體同樣因為募款減少，對推動的服務造成影響，呼籲各界發揮愛心，幫助弱勢過好年。