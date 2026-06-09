受天雨影響 金融服務愛心嘉年華 6/13千禧公園登場

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金融服務愛心公益嘉年華，將於十三日在屏東市千禧公園登場。

▲金融服務愛心公益嘉年華，將於十三日在屏東市千禧公園登場。

受天雨場地潮濕影響，金融服務愛心公益嘉年華改於十三日上午十時至下午三時在千禧公園登場，屏東縣府邀請民眾逛市集、做公益、拿好禮。

屏東縣府財稅局表示，活動現場規劃金融教育區八十五攤，以及愛心公益區、美食小吃區五十七攤，內容豐富多元，民眾不僅可以透過互動闖關學習實用理財知識與防詐觀念，也能在愛心公益區及美食小吃區選購特色商品與在地美食，以實際行動支持公益與在地產業。

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財稅局說，為方便民眾參與消費與活動互動，當日可於服務台購買每張一百元的有面額園遊券，可於愛心公益區及美食小吃區抵用消費；此外，民眾憑券還可參加摸彩活動及兌換大會紀念品，讓民眾在逛市集、享美食的同時，也能增添參與活動的樂趣與驚喜。

除了購買有面額園遊券外，民眾當日也可憑五至六月的紙本或雲端發票五張、每張發票消費金額達五元以上，兌換園遊券參加活動；相關園遊券經金融攤位闖關集章後，可兌換紀念品及摸彩，讓民眾在做公益之餘，也能輕鬆體驗金融知識學習與現場活動魅力。

活動當天舞台區也安排一系列精彩演出與抽獎活動，包括街舞表演、樂團演出、YOYO藝人互動及多輪摸彩，獎項包含七十吋液晶電視、掃地機器人、摺疊自行車及三千元禮券等豐富好禮，歡迎民眾把握機會到場同樂。

屏東縣府財稅局表示，金融服務愛心公益嘉年華不僅推廣金融知識與防詐觀念，也透過公益、市集與互動體驗，串聯在地溫暖力量，歡迎民眾踴躍前往屏東千禧公園，一起做公益、學知識、享美食、抽好禮。