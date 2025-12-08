受定食8氣爆波及！ 民宅「僅隔6公尺」 窗全碎家具震歪

新北市 / 綜合報導

不只是氣爆的大樓，對面民宅距離氣爆餐廳僅僅6公尺，受到強烈的爆炸力道，窗戶全碎整個客廳簍空，家具也被震得東倒西歪，另一棟的住戶，當時也正在熟睡，被巨大聲響驚醒，房間內滿是尖銳碎玻璃，差一點點就要就要擊中住戶。而氣爆大樓7樓一家五口被安置到飯店，高齡80歲的婦人回到現場，想要進去拿藥和衣服，因為當下急忙逃出，什麼家當也來不及帶。

對面民宅住戶說：「時間是大概凌晨1點左右。」房屋內一片狼籍，家具被震倒在地，窗戶破裂直接變鏤空，地板上全是碎玻璃，民宅距離氣爆餐廳僅僅6公尺，好幾戶都被波及。

再往隔壁棟看，整片窗戶被震碎，尖銳玻璃彷彿血滴子，住戶當時正熟睡，差一點點就被擊中，對面民宅住戶王先生說：「聽到好大一聲巨響，當時被嚇醒了，還以為是飛彈打過來了，好險床在這一側，也好險衣櫃正好擺在那裡。」

氣爆餐廳外牆破了一個大洞，鋼筋外露水泥牆搖搖欲墜，從後方另一角度看，當時牆面爆開，造成隔壁棟塑膠水管斷裂，水沿著樓梯不斷往下流，整棟商業大樓大多是營業店家，只有七樓有住戶，想起氣爆當下，什麼都沒帶急忙逃難。

氣爆大樓七樓住戶說：「唉，我來看看啦，什麼時候可以進去拿東西，我要進去裡面啦，我要拿藥啊，什麼藥都沒有拿下來。」七樓一家五口被安置在飯店，只能等待土木技師鑑定，確認結構無虞才能回家住。

新北市土木技師公會理事長丘達昌說：「4樓以上的部分，並沒有明顯的一些受損的情形，那基本上呢是可以進去，1到3樓的部分，我們初步發現相當多一些，結構方面的損壞的現象，那這個損壞的現象，必須等到清理工作全部完成之後，我們要進去裡面，做再一次詳細的檢查。」

預估工程至少還需要三天，廠商將連夜進行作業，而附近不少店家受氣爆影響，招牌窗框都有損傷，市府也同步列入災損，待釐清責任後協助求償。

