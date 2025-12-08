受害者再+5！趙震雄「掌摑、踢踹後輩」霸凌惡行曝光 公司反應全網怒了

娛樂中心／綜合報導

南韓影帝趙震雄負面爭議連環爆，他日前遭韓媒《Dispatch》踢爆高中時期涉嫌偷車、性暴力等重大犯罪，甚至因此被送進少年院，如今又有多名業界人士出面指控趙震雄以暴力對待後輩，包括掌摑與踢踹，惡劣行徑再度引發譁然。

趙震雄再度遭5位業界人士爆料惡行。（圖／記者鄭孟晃攝影）

根據《Dispatch》報導，一名演員透露自己將趙震雄視為「一生的創傷」，表示事件發生於2010至2019年某部電影聚餐期間，當時他僅是新人演員，在片中擔任小角色。聚餐結束後，一行人續攤前往 KTV，趙震雄要求他演唱某首歌曲，沒想到當這名演員婉拒表示「我不會那首歌」，趙震雄竟拿冰塊朝他丟去，並怒吼：「前輩叫你唱歌，你敢無視？」

所幸在現場其餘工作人員及導演的制止下，才未釀成更嚴重的衝突，然而，這名演員坦言，當時受到的驚嚇與羞辱至今仍歷歷在目，也深深影響他的演藝生涯。報導中指出，這名演員並非唯一受害者，還有多名演員及經紀人向媒體爆料，自己曾在酒席場合遭趙震雄掌摑或踢踹，另外，也有業界人士指出：「問題不僅存在於過去，他現在仍有同樣的行為。」

趙震雄公司不回應新指控。（圖／記者趙于瑩攝影）

趙震雄少年時期的黑歷史遭曝光後，6日透過所屬公司表示：「因為過去的不光彩事件，讓相信並支持我的所有人感到失望，我在此低頭致歉。所有的指責我都會虛心接受，並從今天起中斷所有活動，為我的演員之路畫上句點。我認為，這是對於自己過去過錯應該承擔的責任與本分。」針對此次爆料，公司則回應，因演員已宣布引退，不會再就其他指控回應。

