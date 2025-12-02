受害者從嬰兒到12歲！澳洲警方破獲國際撒旦教兒虐集團 4男遭逮捕

澳洲警方日前逮捕四名男子，指控他們涉嫌參與「國際撒旦教兒童性虐待圖像」犯罪集團。新南威爾斯性犯罪調查組指揮官多爾蒂（Jayne Doherty）警司表示，這些男子涉嫌與國際網路分享「令人髮指」的內容，受害者從嬰兒到12歲兒童不等，且部分影片還包含動物性虐待畫面。

據CNN報導，澳洲新南威爾斯性犯罪調查小組自今年4月起開始展開「康斯坦丁行動」，專門調查涉及儀式或撒旦主題的兒童性虐待內容的線上傳播。11月，警方獲悉雪梨有一群男子嫌疑重大，據稱他們是更大的國際戀童癖犯罪集團的一部分。

指揮官多爾蒂表示，上週在雪梨同時進行多處突襲搜查中，警方在繳獲的電子設備中發現了數千支影片，其中包含「性虐待動物的畫面」。「這個國際組織參與了有關虐待兒童和酷刑的對話和分享，其中涉及與撒旦教和神秘主義有關的符號和儀式。」

新南威爾斯州警方發布的影片顯示，一名26歲男子在內城區滑鐵盧被捕，警方稱該男子在該集團中扮演了「領導角色」。影片中可見警員使用破門錘進入公寓，並高喊「警察」，隨後將一名身穿斑馬紋短褲和T恤的男子逮捕。

目前警方還無法確認涉及的兒童身份或素材來自哪個國家，但可以確認內容的真實性。

涉案的四名男子的姓名尚未被警方公布，均被拒絕保釋，將於明年一月出庭。警方正在檢查「數千份文件」，以設法調查其他涉嫌在加密國際平台上分享圖片的團體成員。

