受害者揭淫魔艾普斯坦生殖器特徵「圓形像檸檬」

淫魔艾普斯坦（圖右）被指生殖器畸形，「像一個檸檬」。

根據「紐約郵報」報導，一名自稱遭已故「富商淫魔」艾普斯坦性虐待的受害者，在訪談中指稱，艾普斯坦的生殖器「極度畸形」，形狀「像一顆檸檬」。（葉柏毅報導）

現年46歲的亞裔受害者「吳莉娜」，在接受訪問時表示，艾普斯坦的生殖器，形狀看起來「極度畸形」，是一坨圓形，有人形容「像雞蛋」，但吳莉娜認為，說「像檸檬」可能更貼切。吳莉娜並表示，艾普斯坦的生殖器在完全勃起時非常短小，「大概只有5公分」。

事實上，關於艾普斯坦生殖器畸形的說法，並不是首次出現。早在2009年，艾普斯坦在一次民事訴訟中，就曾經被律師問到，是否擁有「形狀奇特」的生殖器時，艾普斯坦的律師抗議，法官才以問題與訴訟主題無關，問題遭駁回。

吳莉娜表示，艾普斯坦微小且畸形的性器官，可能是導致他「病態性行為」的原因之一。而隨著美國司法部將公佈所有關於艾普斯坦的相關的檔案，外界預期將會有更多不堪內幕，將公諸於世。