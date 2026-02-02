受害者裸照全公開 美國司法部急下架艾普斯坦檔案

艾普斯坦（左二）因涉嫌性侵多名少女被捕入獄，最終於2019年在獄中輕生，死後留下許多謎團。（圖／路透社）





美國司法部先前公開已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案，卻曝光近40張有清晰五官甚至裸露照的受害者影像。司法部得知後雖立刻下架，但仍因嚴重疏失遭到嚴重抨擊。

司法部在法案明文規定，必須遮蔽性裸露及任何可能辨識受害者身分資訊情況下，公開近40張未處理的照片，直到《紐約時報》查閱檔案，發現多名樣貌年輕、甚至可能未成年的受害者清晰照片後，才緊急下架相關檔案，目前已知至少有7人受害。

受害者抨擊

司法部對此表示，內部正全力處理中，並針對受害者進行相關遮蔽，一旦完成程序，將依規定重新發布於網路上。

艾普斯坦案受害者法莫（Annie Farmer）痛斥，她過去相信政府會保護受害者，才選擇出庭作證，但這次風波讓她覺得自己太天真，「很難想像有比全世界下載裸照更惡劣的方式，來傷害要被保護的受害者」。

美國司法部根據2025年11月，美國總統川普簽署的「艾普斯坦檔案透明法案」，陸續發布相關檔案，但因艾普斯坦案涉及包含川普在內等大量美國政要，加上川普政府特立獨行的運作方式，外界一直懷疑司法部不公開不利川普的檔案。

民主黨參議院領袖舒默就表示，「司法部公布的數字一直在變，他們說蒐集了600萬頁，卻只釋出了300萬頁，剩下的300萬頁去哪了」。如今再發生遮蔽的重大失誤，不免再次讓外界質疑司法部的專業與獨立性。

