受寒流影響 宜蘭太平山現冰霰 (圖)
受寒流影響，太平山國家森林遊樂區約上午11時30分起，氣溫持續維持攝氏0度，太平山莊及翠峰湖一帶陸續出現冰霰，目前園區內道路尚未結冰，車輛通行暫時不用加掛雪鏈。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）
中央社記者王朝鈺傳真 115年2月8日
