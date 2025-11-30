受專業訓練家政人員需求大增 薪資破10萬美元

每日郵報（Daily Mail）報導，疫情前加州一般家政服務人員年薪約6萬美元，如今部分為富人服務的家政人員，薪資普遍破10萬美元，且多附帶額外福利。多倫多家庭人員配置與培訓機構負責人麥克弗森（Charles MacPherson）表示，富裕階層財力增加，購置的家具與藝術品日益精緻，對維護品質的要求，也水漲船高，進而推動相關人才需求大增。

麥克弗森向彭博新聞（Bloomberg）表示，疫情後富人更有錢，購買的東西更講究，他們希望家裡呈現博物館級品質，而不是一般物件，但市場上缺乏受過良好訓練的人手，供需失衡讓薪資全面上升。

麥克弗森指出，近年來，將家具視為藝術品並大量投資的富裕家庭顯著增加。這也使得清潔工作難度提高，因為高端家具或藝術品往往價值不斐，例如卡斯特爾椅（Wendell Castle chair）要價45.6萬美元，1964年拉朗內（François-Xavier Lalanne）的櫃子，更曾以1940萬美元成交。

他強調︰「正確清潔是一門真正需要訓練的專業。」

在加州富人家任職的管家吉娜向彭博新聞社表示，她從一般清潔工，一路做到高端客戶圈，她深刻感受到專業知識的重要性。「你必須了解藝術、了解骨董。許多訂製家具是無可替代的。」

吉娜說，高端住宅幾乎所有物品都價值不菲，為避免損壞，她會對每件家具或藝術品事先做足功課。

麥克弗森分享，其公司曾遇過一名客戶，在休假期間讓管家清潔住宅，未料返家後發現所有門把手被錯誤拋光，導致保護塗層遭破壞，損失高達7.5萬美元。麥克弗森事後承認，問題源自未替員工提供足夠的訓練。

為協助避免類似情況，她開設為期五周課程，協助客戶與其員工進行家庭管理與溝通訓練。

密西根州Bloomfield Hills仲介總裁施瓦茨（Ben Schwartz）也向彭博社表示，高淨值家庭在聘雇清潔或家政人員時，最好一開始就提高預算，以確保聘得合適人才。「你會希望多花一些錢得到妥善保障，而不是付少了，事後承擔意外損失。」

