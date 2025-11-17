受對等關稅影響無薪假家數人數略降 勞動部：訂單回穩

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，本次家數減少20家，人數微幅增加125人。勞動部表示，受美關稅影響家數約353家、人數7530人，由於訂單稍回穩，因此受影響家數和人數均下降。圖／聯合報系資料照片

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，勞雇雙方協商減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，本次家數減少20家，人數微幅增加125人。勞動部表示，受美關稅影響家數約353家、人數7530人，由於訂單稍回穩，因此受影響家數和人數均下降。

據勞動部最新無薪假統計，減少工時事業單位計435家，實施人數8456人，與11月3日公布實施家數計455家，實施人數8331人相比，家數減少20家，人數微幅增加125人；另有72家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有1137名員工恢復原本工時。

廣告 廣告

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，本次實施事業仍以製造業為大宗，其中以製造業下的金屬機電工業283家、6029人為多。而自今年4月7日統計至11月15日，受美國關稅影響事業家數353家，實施人數7530人，比上期公布減少17家，人數減少45人，原因為部分業者訂單稍微回穩。

李怡萱表示，雖然對等關稅稅率之後會趨於明朗，目前來看趨勢沒有太大變化，仍屬穩定，但因為對等關稅稅率仍未完全確定，因此實施減班休息的事業家數、人數等變化仍待觀察。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工，有71%的企業，約308家為適用僱用安定措施的產業，有78.1%，約6607人可申請薪資差額補貼，即員工在雇主發放不低於最低工資2萬8590的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼。

【看原文連結】

更多udn報導

普發一萬今起ATM開放 「4大狀況」恐領不到

拉麵一碗僅10元？老闆收1硬幣定睛一看虧大

iPhone神祕抓姦功能+1 實證很多人抓到劈腿

所有茶都健康？醫曝7種喝茶習慣壞胃又傷肝