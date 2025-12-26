受川普政府簽證禁令限制！ 英國籍「反假訊息鬥士」提告盧比歐等政要

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在宣布簽證禁令時表示，他認定這五人在美國的存在，可能對美國外交政策造成嚴重不利影響，因此可被遣返。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

[Newtalk新聞] 美國政府日前發佈簽證限制名單，其中包含歐盟前執行委員與非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）英籍執行長阿邁德（Imran Ahmed）等共 5 人。對此，阿邁德近日向美國聯邦法院提起對美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等高層官員的控告；法院昨（25）日裁定，發出臨時限制令，禁止政府在案件實質審理前，對阿邁德進行逮捕或拘留。

據《衛報》報導，現年 47 歲的阿邁德長期關注社群平台上的仇恨言論、反猶太主義與極端內容，同時也是英國工黨核心幕僚，目前合法居住於美國，與其美籍妻女定居華盛頓特區。

美國國務院日前宣布，對包括阿邁德在內的 5 名歐洲人士祭出簽證限制。盧比歐指控名單 5 人發起「有組織的行動，強迫美國平台對其反對的美國觀點進行審查、停止營利與壓制」；而阿邁德也隨即向紐約南區聯邦法院提告，指控盧比歐、美國國土安全部長諾姆、及司法部長邦迪等高層官員的行為，侵害《憲法》第一修正案保障的言論自由，及正當法律程序權利。

法院文件指出，阿邁德遭鎖定與 CCDH 長期針對社群平台進行研究有關，其中包括批評 X 在被特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）收購後，仇恨與極端內容增加的情況。

紐約聯邦地方法官昨日裁定，對政府發出臨時限制令，禁止政府在案件實質審理前，對阿邁德進行逮捕、拘留或移送，並排定雙方於下周一（29 日）出庭，進行進一步程序協調。

《衛報》報導，阿邁德透過聲明指出，自己致力於保護兒童免於不受監管的社群媒體與 AI 風險，並對抗反猶太主義，相關工作多次讓他與大型科技企業高層發生衝突。他強調，自己以美國為家，妻女皆為美國公民，「如今卻被迫在聖誕節期間，為避免被非法驅逐而奔走司法程序」。

《ABC》報導指出，美國國務院回應媒體詢問時則重申，美國並無義務允許外國人士入境或居留。國土安全部則未對事件作出回應。

《衛報》引述英國政府發言人表示：「雖各國都有權制定自己的簽證規定，但我們支持致力於讓網路免於最具傷害性內容的法律與制度。」

