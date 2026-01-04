受川普軍事行動影響 李奧納多無緣親領沙漠棕櫚成就獎

位於美國加州舉行的棕櫚泉國際影展，影展頒獎典禮在台灣時間4日上午9點登場，包括提摩西夏勒梅、麥可B喬丹、伊森霍克等影星皆出席領獎，不過同樣在得獎名單上的李奧納多狄卡皮歐，受川普政府對委內瑞拉採取軍事行動的影響，被迫缺席影展。

李奧納多原訂憑藉《一戰再戰》獲頒「沙漠棕櫚成就獎：最佳男主角獎」，但影展發言人表示，「由於突發的交通中斷與領空管制，李奧納多無法親自出席，雖然很遺憾無法與他當面慶祝，但我們很榮幸能表彰他卓越的作品與對電影產業的長久貢獻。他的才華與對表演藝術的投入持續激發靈感，我們很高興能在今晚將『沙漠棕櫚成就獎』授予他。」

李奧納多稍早正和27歲女友維多利亞伽里蒂以及湯姆布雷迪等人在聖巴瑟米島度假，不過受到衝突影響，加勒比海地區實施領空限制，導致他無法離開當地。而同時間，國家影評人協會獎也公布獲獎名單，李奧納多主演的《一戰再戰》拿下最佳影片獎。