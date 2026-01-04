受川普軍事行動影響 李奧納多缺席棕櫚泉國際影展

李奧納多狄卡皮歐（右）因川普軍事行動影響，缺席棕櫚泉國際影展。中間為《一戰再戰》演員班尼西歐岱托羅、左為西恩潘。（華納兄弟提供）

距離第98屆奧斯卡頒獎典禮剩下不到100天，於美國加州舉行的棕櫚泉國際影展台灣時間4日上午9點登場，包括提摩西夏勒梅、麥可Ｂ喬丹、伊森霍克等好萊塢影星皆出席，不過原定出席的李奧納多狄卡皮歐，受到川普政府對委內瑞拉採取軍事行動的影響，缺席影展。

根據《綜藝》報導，李奧納多將不會出席於加州棕櫚泉舉行的頒獎典禮。他原定憑藉電影《一戰再戰》獲頒「沙漠棕櫚成就獎」，但影展發言人表示，「由於突發的交通中斷與領空管制，李奧納多狄卡皮歐無法親自出席，雖然我們很遺憾無法與他當面慶祝，但我們很榮幸能表彰他卓越的作品與對電影產業的長久貢獻。他的才華與對表演藝術的投入持續激發靈感，我們很高興能在今晚將『沙漠棕櫚成就獎』授予他。」

李奧納多稍早正和女友維多利亞伽里蒂以及湯姆布雷迪等人在聖巴瑟米島度假，不過受到衝突影響，加勒比海地區實施領空限制，導致他無法離開當地。

