受工廠大火影響！樹林柑園國小建物受損 明天停課一天

新北市樹林柑園國小隔壁鐵皮工廠，今天（6日）上午傳出火警，嚴重影響正在月考的學童，所幸校方機警處置，第一時間就將5百多名師生疏散至大禮堂，後續轉往萬坪公園、活動中心，並宣布下午停課；而校方評估校園部分建物受損，且仍有煙霧殘留，因此明天（7日）將停課一天，若學生有家庭照顧需求，學校亦將協助安置與照顧，確保學生安全。

新北市教育局指出，柑園國小旁的工廠今天（6日）上午傳出火警，導致柑園國小受波及，校方第一時間依校安機制全校疏散至活動中心，師生均平安無恙；教育局後續也派員到場協助校園災損勘查與復原作業，並請消防局儘速完成火災鑑識後，進行校舍安全評估。

教育局說，考量校園部分建物受損及周邊仍有煙霧殘留，校方決定明天（7日）停課一天並於11月10日（星期一）恢復正常上課，停課期間，教師將提供線上複習教材及學習單，協助學生在家自主學習；另若學生有家庭照顧需求，學校亦將協助安置與照顧，確保學生安全；學校已規劃於115年1月20日（星期二）及1月21日（星期三）下午補課。

教育局粗估，柑園國小共有8間教室及8間廁所受損，距火場最近的二、三樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電，目前已協請台電搶修，並由工務單位進行校舍結構安全檢視，預計3日內完成初步復原。

教育局最後也說，將持續掌握學校應變進度，並全力協助校方復原作業，確保師生安全與後續教學順利進行。

火舌竄到柑園國小，導致學校建物受損，校方也決定明天停課一天進行善後。（圖／翻攝畫面）

