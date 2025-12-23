受年初日本大雪影響 今年高麗菜外銷量高

工作人員忙得將高麗菜送上貨櫃，準備外銷至新加坡。目前正值12月天氣涼，適合高麗菜生長。為了拓展蔬果外銷，農糧署輔導雲林縣內多間果菜、農產合作社，到農曆春節前將外銷高麗菜9櫃、共162公噸到新加坡。

農糧署署長姚士源說明，「今年年初時候日本大雪，我們輸到日本的甘藍也有高達4500公噸左右，那我們能夠持續外銷，因為現在是國內甘藍盛產期，那我們能持續把國內優質甘藍往外來輸送。」

雲林農民李金玉表示，「農民大家都不夠成本，所以也是感謝政府，能不能再多出口補助一些 ，讓農民能夠好過一點？」

有高麗菜農表示，進入12月後高麗菜因盛產，西螺果菜市場批發價剩不到10元，如果沒有跟合作社契作甚至找不到菜商收購。而農糧署則表示，今年高麗菜已外銷4500公噸，比往年1000多公噸還要多，現在正值高麗菜產期，後續會再觀察評估規畫外銷。

雲林農民曹文心表示，「這是期望政府能夠再多照顧農民，有一個保障價格。」

農糧署署長姚士源回應，「國內生產還有國際市場需求，如果日本萬一又下大雪就會再需要很多菜。」

農糧署表示，國內一年種植高麗菜約8100公頃，但其中5000公頃集中在冬季。以目前台北果菜市場高麗菜每公約10元，還在產銷平衡合理價位，後續會針對加拿大、美國等地評估增加外銷來穩定農民收益。