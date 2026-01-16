受張文案影響！台北動漫節比照北捷祭「Cosplay禁令」 違規者不得入場

台北動漫節規定，參與者如佩戴防毒面具，經判斷會造成他人恐慌，將不得入場。（示意圖／unsplash）

台北捷運中山站及南西商圈2025年12月19日發生隨機攻擊事件，釀成4死（含兇手張文）11傷慘劇，北捷隨後宣布拒載穿著具有恐攻、武裝等裝扮的乘客。而台北國際動漫節主辦方昨天（15日）公布新規定，針對Cosplay也採取了嚴格規範，如參與者佩戴防毒面具、面罩及頭盔，或攜帶過度擬真的槍械、刀劍等道具，經判斷會造成他人恐慌，將不得入場。

2026台北國際動漫節將於2月5日至9日舉行，展出時間為上午10時至下午6時，地點在台北南港展覽館一館。動漫節主辦方表示，在隨機殺人案爆發後，為了讓民眾能安心觀展，便參考北捷增訂入場規定，任何武裝樣態裝扮者，如經判定影響維安疑慮，會被直接請離現場。

動漫節主辦方指出，過去有部分民眾反應服裝過度裸露問題，此次也一併加入Cosplay服儀指引中，現場將加派巡邏人力，並與鄰近警局配合。

2026台北國際動漫節Cosplay相關規範：

●服裝儀容

一、禁止過度暴露：禁止不穿著內衣或暴露性器官，以維持活動觀感與安全。

二、凡於展館範圍內（含大廳、展場及走道），若裝扮符合下列情形之一，經判斷有影響維安疑慮者，主辦單位將直接請離現場：

1、無正常理由（非醫療、工作或防疫需求）佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、面罩、頭盔等，導致無法辨識五官特徵，經判斷有影響秩序或造成他人恐慌之虞者。

2、裝扮具有武裝樣態、易引發恐怖攻擊聯想，或足以引起民眾恐慌、造成維安風險者。

●道具使用

禁止攜帶過度擬真的槍械、刀劍等可能造成安全疑慮的道具，且大型或尖銳道具，移動時須拆解，確保不影響動線與他人安全。

