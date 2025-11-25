受惠全球數位轉型 資拓宏宇後市樂觀

【記者柯安聰台北報導】資拓宏宇（6614）25日以承銷價46元正式上市掛牌交易，該公司為數位轉型及永續發展解決方案系統整合商，主要營運項目包括AI服務、雲端服務、應用系統開發建置、軟硬體設備銷售與維運、資安及軟體代理銷售服務。公司長期發展人工智慧、雲端運算、大數據與資料治理、永續淨零、機器人流程自動化、5G通訊與物聯網，共六大核心技術。以此六大核心技術協助智慧政府、智慧金融、智慧醫療、智慧城市，四大領域之客戶進行數位轉型。



董事長吳麗秀表示，公司不斷發展精進自身技術，除了為客戶提供更好的服務外，也為自身建立許多優勢。例如在金融領域，公司策略合作市佔率高的原廠，開發核心系統，使競爭者較難切入。在銀行分行擴點方面，資拓宏宇可快速協助銀行建置國內及海外分行系統，但因各家銀行運作模式不盡相同，公司亦能配合各家銀行客製開發專屬系統，長期下來已獲得客戶信任，目前台灣9成以上的本國銀行都是資拓宏宇的客戶。在醫療領域，已有20年以上的服務經驗，除了政府層級的健保資訊系統以外，亦掌握基層診所的看診流程，建立起診所地端轉雲端的商機及優勢。智慧運輸部份，公司在許多縣市皆有專案實績，包括AI影像辨識、iTMS智慧運輸中心解決方案、台鐵首套自動月台門試辦專案等；公司在智慧運輸業務非常專業且實績豐富，訂單能見度佳，長期深耕領域知識，已成為智慧交通的最佳解決方案提供商之一。







圖：資拓宏宇董事長吳麗秀、中華電信簡志誠董事長及經營團隊風光掛牌



在大數據與資料治理、雲端運算、人工智慧等技術快速發展之下，商業模式的轉變，推動企業紛紛投入數位轉型，提升營運效率和降低成本，以及加強應對市場變化與競爭壓力。在遠距及手機的各方面應用愈發成熟之下，企業數位轉型的需求席捲而來。時至今日，數位轉型已在製造、零售、金融、醫療、教育、政府機構等各行各業中發酵擴展，在各國競相投入之下，影響層面廣泛而多元，而數位科技帶來靈活性、敏捷性，更能為企業實現創新商業模式及提升經營效率的機會。



根據研調機講MIC數據顯示，台灣資服產業市場預期在2024年達到6000億新台幣規模，從2022年到2026年呈現穩定的成長趨勢，AI技術的快速進步更成為產業成長的重要推力，市場前景暢旺。法人表示，第4季正是公司結案認列營收高峰，預期本季營收將維持高檔，公司營運樂觀。（自立電子報2025/11/25）