受惠景氣和降息雙題材 美國非投等公司債吸金

〔記者吳滋雅／台北報導〕美國經濟比預期來得穩健，儘管聯準會日前調降利率一碼和宣告12月起停止縮表，主席鮑爾進一步表明年底前最後一次會議未必再降息的立場，牽動市場再起波瀾。投資專家表示，AI科技業泡沫化疑慮極低，但股市漲多拉回的壓力不能忽視，此時可受惠景氣和降息雙題材的美國非投資等級公司債，有機會成為資金分散風險的好去處。

專家分析，美國非投資等級公司債存續期較短、受利率波動的影響較小，同時當前企業基本面良好、營收屢傳佳績、信用品質提升，創造長期具韌性的收益與投資機會。以市場最在意的違約率為例，現階段僅1.39%，遠低於長期平均的3.3%，且仍處下行趨勢。

廣告 廣告

理財專家建議，當前AI相關產業獨領風騷，想穩健參與其中，更需要完整要資產配置，方能應付瞬息萬變的市場風向，如何在追求資本利得的同時兼顧風險控管與穩健收益，訴求高息的債券成為不可或缺的一環，無論是全球資金流向或境外基金觀測站也印證出此趨向。

最新的境外基金觀測站顯示，九月份美國非投資級公司債券基金仍持續有穩定的資金轉入，其中有量又有價者，當屬資深級的富蘭克林坦伯頓公司債基金，基金達人分析，該基金專注於投資美國非投資等級公司債券，並以主動精選重品質、聚焦高債息收益機會為核心策略，創造出色的風險調整後報酬能力。今年來報酬表現直逼7%、近兩年來累積漲幅也將近有23%，皆名列同類型第一，加以配息率依不同級別有7%甚至是9%以上，深受國內投資人青睞，截至今年九月底仍是國人持有金額最高的美國高息債券基金。

銀行財富管理中心主管觀察，當前股市行情雖熱，對高資產客戶來說，穩健仍是主要操作原則，富蘭克林坦伯頓公司債基金能兼顧收益表現和資本利得成長，加上也提供多幣別與多個級別選擇，能滿足客戶分散貨幣配置與較穩定配息規劃的需求，都是該基金在通路銷售能細水長流的主因。

以美股史坦普500指數來說，現階段股票評價面已處極端高檔，波動程度不言可喻，對照非投資等級債的產業曝險，與股市存有高度差異，此外鑒於聯準會傾向停看聽的漸進式降息，也易造成金融市場情緒波動，彰顯非投資等級公司債穩中求進的布局價值。

資料來源：理柏資訊、理柏環球分類「美元非投資等級 (高收益) 債券」，取境外基金觀測站九月淨申購金額前五名，截至2025/9月底。報酬率原幣計價至2025/11/2。製表：記者吳滋雅

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》晶圓雙雄、南亞科、華邦電爆量拉尾盤 指數翻紅收漲101點

美國房地產已陷入衰退！貝森特全說了

美股收盤》亞馬遜勁揚4％、美股多收紅 台積電ADR上漲1.47％

自豪有600萬存款過很爽！69歲公務員翻開存摺 絕望痛哭

